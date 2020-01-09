قنصل تركيا بالموصل: مستعدون للمساهمة بإعادة إعمار المناطق المتضررة في العراق

أعلن القنصل التركي العام في مدينة ​الموصل​ ​العراق​ية، محمد كوجوك صقالي، أنّهم "سيفتتحون القنصلية العامة التركية في ​محافظة نينوى​ مجدّدًا خلال عام 2020، وسيقدّمون خدمات منح تأشيرات الدخول "الفيزا" منها".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "المنطقة مرّت بتحديات كبيرة خلال السنوات 10-15 الماضية، وفي مقدّمتها بلاء تنظيم "داعش"، مبيّنًا أنّ "بفضل مساهمات وتضحيات ​تركيا​ والعراق، و​التحالف الدولي​ تمّت هزيمة "داعش". وركّز على أنّ "داعش خلّف وراءه دمارًا واسعًا بالمحافظة، حيث تهدّم جزء كبير من مركز الموصل القديمة الّتي تضمّ آثارًا تعود إلى ​العهد العثماني​".

وأكّد صقالي أنّ "تركيا مستعدّة للمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضرّرة من "داعش" في العراق"، مشيرًا إلى أنّ "العراق يعتبر أحد أكبر الشركاء التجاريين لتركيا".