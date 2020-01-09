قنصل تركيا بالموصل: مستعدون للمساهمة بإعادة إعمار المناطق المتضررة في العراق

أعلن القنصل التركي العام في مدينة الموصل العراقية، محمد كوجوك صقالي، أنّهم "سيفتتحون القنصلية العامة التركية في محافظة نينوى مجدّدًا خلال عام 2020، وسيقدّمون خدمات منح تأشيرات الدخول "الفيزا" منها".
ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "المنطقة مرّت بتحديات كبيرة خلال السنوات 10-15 الماضية، وفي مقدّمتها بلاء تنظيم "داعش"، مبيّنًا أنّ "بفضل مساهمات وتضحيات تركيا والعراق، والتحالف الدولي تمّت هزيمة "داعش". وركّز على أنّ "داعش خلّف وراءه دمارًا واسعًا بالمحافظة، حيث تهدّم جزء كبير من مركز الموصل القديمة الّتي تضمّ آثارًا تعود إلى العهد العثماني".
وأكّد صقالي أنّ "تركيا مستعدّة للمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضرّرة من "داعش" في العراق"، مشيرًا إلى أنّ "العراق يعتبر أحد أكبر الشركاء التجاريين لتركيا".
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