السلطات الكندية تطلب من ايران المشاركة في التحقيقات بتحطم الطائرة الأوكرانية

طلبت السلطات الكندية من "​إيران​ المشاركة في التحقيقات بتحطم الطائرة الأوكرانية". يذكر ان هيئة الطيران المدني​ في ​إيران كانت قد اشارت في وقت سابق الى ان الطائرة المنكوبة واجهت مشكلة فنية قبل تحطمها، وان قائد الطائرة لم يجر اتصالا لاسلكيا يبلغ فيه بحصول موقف غير معتاد.

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