طلبت السلطات الكندية من "إيران المشاركة في التحقيقات بتحطم الطائرة الأوكرانية".
يذكر ان هيئة الطيران المدني في إيران كانت قد اشارت في وقت سابق الى ان الطائرة المنكوبة واجهت مشكلة فنية قبل تحطمها، وان قائد الطائرة لم يجر اتصالا لاسلكيا يبلغ فيه بحصول موقف غير معتاد.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الكندية تطلب من ايران المشاركة في التحقيقات بتحطم الطائرة الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.