الخزعلي: الثأر للمهندس لم يبدأ بعد والرد العراقي لن يكون اقل من الإيراني

أكد زعيم حركة "عصائب أهل الحق" في ​العراق​ قيس الخرعلي ان "ساعة الصفر لعمليات الثأر لنائب رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ العراقي ​أبو مهدي المهندس​ لم تنطلق بعد"، مخاطباً "​القوات​ الاميركية انها وفي حال رفضت الانسحاب من العراق فستترقب رداً مزلزلا، والرد العراقي لن يكون بطبيعة الحال أقل من الرد الإيراني".

وتأتي هذه التصريحات بعد قيام ​الحرس الثوري الايراني​ بإطلاق عدد من ​الصواريخ​ الباليستية على قاعدة عين الاسد الاميركية في العراق.