أكد زعيم حركة "عصائب أهل الحق" في العراق قيس الخرعلي ان "ساعة الصفر لعمليات الثأر لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس لم تنطلق بعد"، مخاطباً "القوات الاميركية انها وفي حال رفضت الانسحاب من العراق فستترقب رداً مزلزلا، والرد العراقي لن يكون بطبيعة الحال أقل من الرد الإيراني".
وتأتي هذه التصريحات بعد قيام الحرس الثوري الايراني بإطلاق عدد من الصواريخ الباليستية على قاعدة عين الاسد الاميركية في العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر الخزعلي: الثأر للمهندس لم يبدأ بعد والرد العراقي لن يكون اقل من الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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