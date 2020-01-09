شدّد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، على أنّ "تركيا تتواجد في ليبيا لإنهاء الظلم فقط، وذلك بناءً على دعوة تلقّيناها منها".
وأكّد في كلمة له خلال مراسم تعيين شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف العامة، الّتي أُقيمت بالمجمع الرئاسي في أنقرة، أنّ "تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها في العراق وسوريا والأبيض المتوسط حتّى النهاية".
كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان: نتواجد بليبيا لإنهاء الظلم وسنواصل الدفاع عن حقوقنا ومصالحنا بالعراق وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.