اردوغان: نتواجد بليبيا لإنهاء الظلم وسنواصل الدفاع عن حقوقنا ومصالحنا بالعراق وسوريا

شدّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، على أنّ "​تركيا​ تتواجد في ​ليبيا​ لإنهاء الظلم فقط، وذلك بناءً على دعوة تلقّيناها منها".

وأكّد في كلمة له خلال مراسم تعيين شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف العامة، الّتي أُقيمت بالمجمع الرئاسي في ​أنقرة​، أنّ "تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها في ​العراق​ و​سوريا​ والأبيض المتوسط حتّى النهاية".