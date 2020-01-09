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إصابة 18 من القبعات الزرق ومدنيين اثنين في هجوم على معسكر في مالي

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أعلن المتحدث باسم بعثة ​الأمم المتحدة​ في مالي "مينوسما" أوليفيي سالغادو، عن إصابة 18 عنصرا من القبعات الزرق ومدنيان اثنان في هجوم ب​قذائف​ الهاون استهدف معسكرا للجيش في شمال شرق مالي الذي يشهد أعمال عنف وتحركات جهاديين.

وورد في ​تقرير​ داخلي للأمم المتحدة، أن "15 ​قذيفة هاون​ سقطت داخل وفي محيط معسكر تيساليت في منطقة كيدال قرب الحدود الجزائرية. وقد لجأ طاقم المعسكر الى حامية".

ويستضيف "المعسكر الكبير" في تيساليت كتيبة تشادية تابعة للأمم المتحدة، وقوات فرنسيَة تتبع عملية "برخان" وعسكريين ماليين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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