قوات الأمن المصرية: ضبط كميات ضخمة من المخدرات والحشيش

أعلنت ​قوات الأمن المصرية​، عن تمكنها من ضبط أحد العناصر الإجرامية في محافظة ​الإسكندرية​، وبحوزته 85 ألف قرص مخدر لعقار "التامول"، حيث فاقت قيمة المضبوطات 6 ملايين جنيه.

كما أشارت قوات الأمن، إلى أنها تمكنت من القبض على أفراد بمحافظة المنوفية لقيامهم بإعادة تصنيع وخلط مخدر الحشيش، وبحوزتهم أكثر من 46 كيلوغراما من المواد المخدرة ومستلزمات الإنتاج والتصنيع.

