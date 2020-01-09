أعلنت قوات الأمن المصرية، عن تمكنها من ضبط أحد العناصر الإجرامية في محافظة الإسكندرية، وبحوزته 85 ألف قرص مخدر لعقار "التامول"، حيث فاقت قيمة المضبوطات 6 ملايين جنيه.
كما أشارت قوات الأمن، إلى أنها تمكنت من القبض على أفراد بمحافظة المنوفية لقيامهم بإعادة تصنيع وخلط مخدر الحشيش، وبحوزتهم أكثر من 46 كيلوغراما من المواد المخدرة ومستلزمات الإنتاج والتصنيع.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الأمن المصرية: ضبط كميات ضخمة من المخدرات والحشيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.