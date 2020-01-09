أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، أن بلاده "ترفض أن يكون ​العراق​ ساحة للصراع الخارجي وأنه يجب إحترام سيادة العراق وأراضيه"، آملاً أن تخفيف حدة التوتر. وخلال ​مؤتمر​ صحفي بعد لقائه وزير الخارجية العراقي ​محمد علي الحكيم​، أشار أوغلو الى "ضرورة العمل سويا لإعادة إعمار العراق، وأن استقرار العراق مهم جداً ل​تركيا​ وسوف تعمل جاهدين لتوفير الإستقرار والرفاه فيه". بدوره شدد وزير خارجية العراق على "ضرورة خروج جميع ​القوات​ الأجنبية من أراضيه".

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كانت هذه تفاصيل خبر جاويش اوغلو: استقرار العراق مهم جدا لتركيا وسنعمل لتوفير الاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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