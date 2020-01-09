بوغدانوف وسيالة بحثا هاتفيا بتسوية الأزمة في ليبيا

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ أنّ "مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية ​ميخائيل بوغدانوف​، بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية ​محمد الطاهر سيالة​، بالوضع في ​ليبيا​ وما حولها، مع التركيز على التسوية السريعة للأزمة الليبية​​​".

وأوضحت في بيان، أنّ "سيالة رحّب بنتائج اللقاء الروسي- التركي رفيع المستوى الّذي انعقد أمس الأربعاء في ​إسطنبول​".

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية في ​طرابلس​ العاصمة، قد رحّب بنتائج اللقاء بين الرئيسين الروسي ​فلاديمير بوتين​ والتركي ​رجب طيب اردوغان​ في إسطنبول، بشأن الأزمة الليبية والهجوم على العاصمة طرابلس. واتّفق الرئيسان على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا.