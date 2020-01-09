بوغدانوف وسيالة بحثا هاتفيا بتسوية الأزمة في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّ "مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة، بالوضع في ليبيا وما حولها، مع التركيز على التسوية السريعة للأزمة الليبية".
وأوضحت في بيان، أنّ "سيالة رحّب بنتائج اللقاء الروسي- التركي رفيع المستوى الّذي انعقد أمس الأربعاء في إسطنبول".
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس العاصمة، قد رحّب بنتائج اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان في إسطنبول، بشأن الأزمة الليبية والهجوم على العاصمة طرابلس. واتّفق الرئيسان على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا.
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