ترامب: نأمل أن يصوت جميع الجمهوريين ضد قرار القوى الحربية

أعرب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن أمله بأن "يصوت جميع الجمهوريين في ​مجلس النواب​ ضد قرار القوى الحربية المجنون من رئيسة مجلس النواب ​نانسي بيلوسي​"، داعيا الى "تذكر السرعة والاندفاع التي حصلت عليها في التصويت على خدعة الإقالة. حسنًا ، لم ترسل المقالات إلى مجلس الشيوخ أبدًا. مجرد احتيال ديمقراطي آخر. المضايقات الرئاسية".

يذكر أن بيلوسي أعلنت يوم أمس أن "مجلس النواب سيصوّت الخميس على قرار يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خوض حرب ضد ​إيران​".

وفي وقت سابق اعتبرت بيلوسي أن قتل الجنرال الإيراني ​قاسم سليماني​ في ضربة أميركية، يهدد بإحداث "تصعيد خطير للعنف"، مشددة على ان "​أميركا​ والعالم لا يمكنهما تحمل تصعيد في التوتر يصل إلى درجة اللاعودة".