أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن أمله بأن "يصوت جميع الجمهوريين في مجلس النواب ضد قرار القوى الحربية المجنون من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي"، داعيا الى "تذكر السرعة والاندفاع التي حصلت عليها في التصويت على خدعة الإقالة. حسنًا ، لم ترسل المقالات إلى مجلس الشيوخ أبدًا. مجرد احتيال ديمقراطي آخر. المضايقات الرئاسية".
يذكر أن بيلوسي أعلنت يوم أمس أن "مجلس النواب سيصوّت الخميس على قرار يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من خوض حرب ضد إيران".
وفي وقت سابق اعتبرت بيلوسي أن قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية، يهدد بإحداث "تصعيد خطير للعنف"، مشددة على ان "أميركا والعالم لا يمكنهما تحمل تصعيد في التوتر يصل إلى درجة اللاعودة".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: نأمل أن يصوت جميع الجمهوريين ضد قرار القوى الحربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.