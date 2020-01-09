اخبار العالم

هيئة مكافحة الفساد بماليزيا تنشر مكالمة مسجلة بين ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء ماليزيا السابق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نشرت هيئة ​مكافحة الفساد​ ب​ماليزيا​ تنشر مكالمة مسجلة بين ولي عهد ​أبوظبي​ ​محمد بن زايد آل نهيان​، ورئيس وزراء ماليزيا السابق ​نجيب عبد الرزاق​، وقد طلب عبدالرزاق من بن زايد في الإتصال عقد صفقة وهمية للتمويه على عملية غسيل أموال، وقد وافق الأخير على طرح عبد الرزاق بعقد الصفقة حفاظا على مصلحة مشتركة بينهما.

وبحسب التسجيل فقد ألح عبد الرزاق على بن زايد لإنقاذ ابن زوجته من قضية تورط بها مع ​وزارة العدل الأميركية​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة مكافحة الفساد بماليزيا تنشر مكالمة مسجلة بين ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء ماليزيا السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا