هيئة مكافحة الفساد بماليزيا تنشر مكالمة مسجلة بين ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء ماليزيا السابق

نشرت هيئة مكافحة الفساد بماليزيا تنشر مكالمة مسجلة بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق، وقد طلب عبدالرزاق من بن زايد في الإتصال عقد صفقة وهمية للتمويه على عملية غسيل أموال، وقد وافق الأخير على طرح عبد الرزاق بعقد الصفقة حفاظا على مصلحة مشتركة بينهما.
وبحسب التسجيل فقد ألح عبد الرزاق على بن زايد لإنقاذ ابن زوجته من قضية تورط بها مع وزارة العدل الأميركية.
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