القاضي عويدات طلب الادعاء على mission de vie للتوسع في التحقيق

أحال المدعي العام التمييزي ​غسان عويدات​ ملف قضية mission de vie بعد تحقيقات المحامي العام التمييزي كارلا قسيس في القضية والاستماع إلى شهادة الاطفال الى النياية العامة في ​جبل لبنان​، وطلب الادعاء على الجمعية بالمواد380 و 519 من قانون العقوبات، التوسع في التحقيق لجهة الاتجار بالاطفال.

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