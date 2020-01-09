قرار ظني للقاضي منصور في حق 16 عنصرا من الأمن الداخلي و3 مدنيين بتقاضي رشى وإخلال وظيفي

أصدر قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ ​نقولا منصور​ قراره الظني في حق ​مدنيين​ إثنين و16 عسكريا في ​قوى الأمن الداخلي​ من رتب مختلفة وكل من يظهره التحقيق، بجرائم إلتماس رشى ومنفعة والقيام بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية وعلى إساءة استعمال ​السلطة​ والإخلال بالواجبات الوظيفية، ما يؤلف جرم المواد 352/353 و 351/353 و 351 و 377 و 371،وذلك بعد الإطلاع على ورقة الطلب والتحقيقات الأولية والإستنطاقية وعلى المطالعة بالأساس.

والمدعى عليعم والأظناء هم: العقيد وائل.م ،العقيد جوني.ح ،الرائد شربل.ح ،النقيب حسن.ق ،المؤهل خالد.س ،الرقيب أول بولس.غ ، الرقيب أول قاسم.ش ، المؤهل أول نبيل.ز.د ،المؤهل أول ميشال.س ،المؤهل أول محمد.ع ، المؤهل أول حكمت.م ، المؤهل سيروب.ط ،المؤهل أحمد .ع، المعاون مصطفى.د ، الرقيب أول الياس.د ،المؤهل أول المتقاعد زياد.ص والمدنيين بشير.س و حسين.ش و إيلي.أ.ط.

وورد في متن القرار الظني:

"- اعتبار عمل المدعى عليهم العقيد وائل والعقيد جوني والمؤهل خالد والمؤهل قاسم والرقيب أول بولس من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 352، كما والظن بهم بجنح المواد 371 و 377 و351 ​عقوبات​.

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- اعتبار أفعال المدعى عليهم النقيب حسن،وبشير وإيلي وحسين من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 352/353 عقوبات والظن بهم بجنحة المادة 353/351.

- الظن بالمدعى عليهم الرائد شربل والمؤهل أول نبيل والمؤهل أول ميشال والمؤهل أول محمد والمؤهل أول حكمت والمؤهل سيروب والمؤهل أحمد والمعاون مصطفى والمؤهل أول المتقاعد زياد بجنح المواد 351 و 377 عقوبات.

- منع المحاكمة عن الرقيب الياس من جنحة المادتين351 و377 عقوبات للشك وعدم كفاية الدليل،واتباع الجنح بالجنايات لعلة التلازم وإيجاب محاكمة المدعى عليهم المذكورين أمام ​محكمة الجنايات​ في جبل لبنان وتدريكهم الرسوم والنفقات".