بري: الوضع في المنطقة غير جيد والوضع في لبنان يتدحرج

نقلت قناة الـ "nbn" عن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ تأكيده خلال دردشة مع الاعلاميين على ان "الوضع في المنطقة غير جيد والوضع في ​لبنان​ يتدحرج"، مضيفا :"غير صحيح أنني لا أريد رئيس الحكومة المكل حسان دياب بل أتمنّى له التوفيق وساعدت في ذلك ولكن هناك حدود لهذا الأمر".

وحول إمكانية عدم تجاوب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري مع الدعوة إلى تصريف الأعمال،علق بري بالقول :"مش على خاطرو" تصريف الأعمال واجب دستوري يجب القيام به".