عثمان التقى نقيب الصيادلة وبحث معه سبل الحد ظاهرة السرقات

التقى المدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ نقيب الصيادلة غسان الأمين على رأس وفد من النقابة، في زيارةٍ أشادوا خلالها بالدور الذي تقوم به مؤسسة قوى الأمن للحد من ظاهرة ​السرقات​ التي تطال ​الصيدليات​، وجرى البحث في الخطوات المستقبلية لتعزيز سبل التعاون.

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