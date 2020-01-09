الناصريين المستقلين المرابطون بزيارة رئيس الكنيسة القبطية الأورثوذكسية

زار ​العميد مصطفى حمدان​ أمين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ على رأس الوفد من الهيئة، رئيس ​الكنيسة القبطية​ الأورثوذكسية في ​لبنان​ الأب رويس الأورشليمي في مقر الكنيسة، مقدمين له التهنئة بمناسبة حلول عيدي ​الميلاد​ ورأس السنة.

وقد رحب الأورشليمي بوفد المرابطون، معتبراً أن اللقاء معهم يذكره بالرئيس ​جمال عبد الناصر​، متمنياً الوحدة للأمة العربية.

بدوره، لفت العميد مصطفى حمدان "أننا عندما نأتي بزيارة الكنيسة القبطية كأننا نأتي الى دارنا وكنيستنا ومسجدنا"، مؤكداً أن مصر "المحروسة بقيادتها وكل أبنائها على اقتناع تام أنها الفيصل بين الداء و​الدواء​ والحق وستبقى كما قال عبدالناصرأنها بمسلميها وأقباطها هم سيبقون منارة هذه الأمة وهم الذين يصونون ويحمون ​الأمن​ القومي العربي".

وتمنى حمدان "لأهلنا المصريين و​الأقباط​ بالتحديد الأمن و​السلام​ والاستقرار ونحن على اقتناع تام ان كل الذين يحاولون الى تدمير هذه الأمة عبر تدمير جيوشها نحن نقول لهم رغم هذه الايام العصيبة التي مرت تؤكد أن الأمة أقوى من تدميرها وأكبر منكم وستبقى بإذن الله أمتنا بألف خير".

