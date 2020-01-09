جمالي دعت للإسراع بتشكيل الحكومة: "كرامة اللبناني عالمحك وقرفنا من طق الحنك"

ركّزت عضو "كتلة المستقبل" النائبة ​ديما جمالي​، على أنّ "تكنوقراط، تكنوسياسيّة، سياسيّة، لون واحد، ألوان عدّة، خلصونا بقا لأنّنا جعنا وتعبنا وهلكت أعصابنا وتلفنا و"قرفنا من طق الحنك ومن هيدي إلي وهيدي إلك".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّكم "تقولون إنّها ليست المرّة الأولى الّتي تأخذ ​الحكومة​ وقتًا للتشكّل، وهذا صحيح، لكن هذه أوّل مرّة"​الاقتصاد​ بيتدهور هلقد، وكرامة اللبناني عالمحك. بدنا حكومة وحلول، همّوها شباب".