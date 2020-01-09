البزري: رئيس الحكومة المكلف ما زال تائهاً في غياهب تأليف الحكومة

حذّر رئيس ​بلدية صيدا​ السابق ​عبد الرحمن البزري​ من أن البلاد أضحت متروكة دون إدارة، ف​حكومة​ تسيير الأعمال لا تقوم بواجبها، والرئيس المُكلّف ما زال تائهاً في غياهب تأليف حكومةٍ لا تمت للواقع السياسي ولا للمطالب الشعبية بصلة في حين أن الكارتيل المالي- المصرفي ينهب المواطنين، ويستولي على مُدّخراتهم، ويمنع عنهم حقوقهم المالية بعد أن تمكّن من إخراج مئات الملايين من الدولارات إلى خارج البلاد.

وفي تصريح له، رأى البزري انه "يحق لنا التساؤل عن دور ​وزارة المالية​، وحاكمية ​مصرف لبنان​، و​وزارة الإقتصاد​، فمن واجب وزارة المالية مراقبة حركة ​المصارف​، واحتياط الأموال فيها، لكننا لم نسمع لها صوتاً أو نرى إجراءاً، في حين أن حاكم مصرف لبنان يتصرّف وكأنه جزء من الكارتيل المالي- المصرفي، أما وزارة الإقتصاد فلقد أظهرت عجزها عن ​حماية المستهلك​ ومنع الغلاء الفاحش الذي يضرب البلاد رغم ندرة العملة وعدم توفرها".