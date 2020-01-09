نقيب اطباء الشمال: على المواطنين أن يتمتعوا بالهدوء والبصيرة

لفت نقيب أطباء طرابلس و​الشمال​ سليم ابي صالح، الى أن النقابة "تستنكر الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الجسم الطبي والمراكز الصحية والاستشفائية، وآخرها ما جرى في ​مستشفى​ "أورانج ناسو" الحكومي في ​مدينة طرابلس​، حيث اعتدى مواطن جاهل غاضب على موظفي المستشفى صباح أمس"، متمنيا "الا يتمتع بغطاء سياسي يمنع إستكمال الإجراءات القانونية كما تمتع من سبقه واعتدى على الأطباء".

ودعا ابي صالح، في بيان "المواطنين أن يتمتعوا بالهدوء والبصيرة، فالأطباء والممرضون والإداريون في ​المستشفيات​ يعانون مثلهم ويعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة سببتها السياسات الفاشلة للطبقة السياسية الحاكمة منذ ثلاثين سنة، والتي أدت إلى إفلاس مالي وأخلاقي، وتفشي الفقر والأمية والجهل"، وأهاب بهم أن "يوجهوا غضبهم باتجاه تحالف هذه الطبقة السياسية مع أصحاب ​المصارف​ بصفتهم المسؤولين عن الأوضاع المزرية التي نعيشها سويا"، مناشداً وزير ​الصحة العامة​ في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ​جميل جبق​ "أن يعمل بأقصى طاقة ممكنة لتأمين ما تحتاجه ​المستشفيات الحكومية​ من مستلزمات تسمح للأطباء والطاقم التمريضي والإداري من القيام بواجبات رسالتهم بتأمين أفضل الخدمات الطبية في ظروف آمنة وإنسانية لائقة".