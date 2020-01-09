اقيم حفل افتتاح مكتبة داخل سجن نساء بربر الخازن ـــ ​فردان​ بعد ان تم تأهيل قاعة وترميمها وتجهيزها من قبل ​وزارة الثقافة​، بحضور ​وزير الثقافة​ ​محمد داوود​، ممثل ​وزيرة الداخلية والبلديات​ ريا الحسن، مستشارها لشؤون السجون العميد فارس فارس، قائد سرية ​بيروت​ الإقليمية الأولى العقيد جوني داغر، مديرة السجن السيدة ملك مراد وعدد من ضباط ​قوى الامن الداخلي​.

ولفت العميد فارس، الى أنّ "هذه الخطوة تندرج ضمن إطار انسنة الإجراءات، وأنّ السجون هي مسؤوليّة وطنيّة وعلينا تكثيف الجهود في سبيل تسهيل حياة ​السجناء​ كون السجن هو مكان للتأهيل وليس للعقاب".

بدوره، شكر داوود "كلّ من ساهم بإنجاح هذا المشروع"، معتبراً أنّ "مسؤوليّة تأهيل السجون تقع على عاتق كلّ الإدارات"، لافتا الى ان "السّجن هو مكان للانطلاق نحو بدايات جديدة".