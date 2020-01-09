العرم ممثلا قائد الجيش باعادة ترميم طوافات: انجاز نوعي للقوات الجوية

أكد رئيس الأركان ​اللواء​ الركن ​أمين العرم​، خلال تمثيله قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​، خلال حفل إطلاق مشروع إعادة طوافات 212-AB (Agusta-bel) المتوقفة عن الطيران منذ عام 1990 إلى العمل، أن "​قاعدة بيروت الجوية​ التي تقوم بدورها في حماية الاجواء اللبنانية، اذ تنفذ مهماتها باندفاع كامل بما يتوافر لديها من معدات وتجهيزات من دون تردد".

وشدد العرم على أن "ما نشهده اليوم من اطلاق مشروع اعادة طوافات " 212-AB" (Agusta-bel) المتوقعة عن الطيران منذ العام 1990 الى الخدمة، خير دليل على مسؤولية الجيش الوطنية من خلال الإستفادة القصوى من العتاد المتوافر واستثمار المؤهلات البشرية".

واستذكر العرم "انجازات ​القوات​ الجوية وتضحياتها في مختلف ​الميادين​ القتالية، بدءا من تطوير الطوافات التي شاركت في حرب نهر البارد، مرورا بأحداث عرسال عام 2014، وصولا الى دحر ​الارهاب​ وتحرير ​السلسلة الشرقية​ في معركة ​فجر الجرود​".

وقد شكر باسم قائد الجيش "من ساهم في تحقيق هذا الانجاز النوعي"، وتقدم بالتقدير الى "جميع الجهود المبذولة في اطار تحسين قدرات ​المؤسسة العسكرية​ وتحديثها".

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أما قائد القوات الجوية العميد الركن ​زياد هيكل​، فقد أعلن في كلمته "بأننا نجتمع اليوم لنحتفل بإعادة ​الحياة​ الى مولود ولد منذ ما يقارب 40 عاما حكمت الظروف عليه ب​الإعدام​، دخل غرفة العناية الفائقة واستطعنا نفخ روح الحياة في قلبه".

وأكد أن هذا الإنجاز يعود فضله الى قيادة القوات الجوية وتشجيع من قائد الجيش العماد جوزيف عون، والمراجع الفنية الصادرة عن الشركة المصنعة، والتي هي أساس كل الأعمال الفنية التي تنفذ على جميع الطوافات وطائرات القوات الجوية. ولفت إلى أن "هذا الترميم او يأتي في سياق تثبيت صوابية المبدأ ليصار بعده الى تبني فكرة ترميم باقي الطوافات المتوافرة، والبالغ عددها 4، وبمعدل طوافة كل 10 أشهر الى سنة".

وتوجه الى رئيس الاركان، مؤكدا أن "هؤلاء هم الذين تقول لهم ​قيادة الجيش​ ترفعون الرأس وتكبرون القلب، هؤلاء مغاوير الجو" نسور الجيش بارادتهم وتفانيهم واحترافهم وأدائهم وصلابة إيمانهم بقيادتهم وبجيشهم".