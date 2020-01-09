كارلوس غضن: كلام وزيرة العدل اليابانية بحقي سخيف

أكد الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان كارلوس غصن أنه "شعرت بالاطمئنان لحظة وصولي الى لبنان".
وكشف ان القاضي غسان عويدات سألني عن زيارتي لاسرائيل وانا لم ازر اسرائيل كمواطن لبناني بل كمواطن فرنسي بناء على اصرار من شركة رينو، مشددا على انه "سأتعاون مع الدولة والقضاء في لبنان وكلام وزيرة العدل اليابانية بحقي سخيف".
وراى ان "النظام القضائي الياباني رجعي جدا وهناك آلاف المظلومين في السجون هناك".
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