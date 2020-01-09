كارلوس غضن: كلام وزيرة العدل اليابانية بحقي سخيف

أكد الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان ​كارلوس غصن​ أنه "شعرت بالاطمئنان لحظة وصولي الى ​لبنان​".

وكشف ان القاضي ​غسان عويدات​ سألني عن زيارتي ل​اسرائيل​ وانا لم ازر اسرائيل كمواطن لبناني بل كمواطن فرنسي بناء على اصرار من شركة رينو، مشددا على انه "سأتعاون مع ​الدولة​ والقضاء في لبنان وكلام وزيرة العدل اليابانية بحقي سخيف".

وراى ان "النظام القضائي الياباني رجعي جدا وهناك آلاف المظلومين في السجون هناك".