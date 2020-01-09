الخطيب إلتقى السفير البابوي: لتفعيل التعاون المشترك بين المسلمين والمسيحيين

إلتقى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، في مقر المجلس السفير البابوي في لبنان المطران جوزيف سبيتيري، وجرى التباحث في قضايا الحوار الاسلامي المسيحي وسبل تفعيله،وتم استعراض الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
وشدد الجانبان على "ضرورة تفعيل التعاون المشترك بين المسلمين والمسيحيين في تعميم ثقافة الحوار وتعزيز العيش المشترك، وقدم السفير البابوي لسماحته رسالة قداسة البابا حول السلام".
ورحب الخطيب بالسفير البابوي متمنيا ان "يحمل هذا العام الامن والسلام لكل شعوب العالم"، لافتا الى ان "اهداف الاديان السماوية ان تحقق السلام والامان وتواجه الظلم والعدوان".
ودعا اتباع الديانات الى "التعاون لتحقيق السلام في منطقتنا، والمهدد من قبل الاحتلال والعدوان الاسرائيلي الذي يبث الفتن وينتهك حقوق الانسان والمقدسات الدينية ويمعن في ظلم الشعوب، فاسرائيل هي الشر المطلق الذي زرعه الاستعمار في بلادنا لضرب التعايش بين الاديان ونشر الفتن والفرقة بين الشعوب ، وهي لا تزال تهدد الاستقرار في لبنان والمنطقة والمقاومة وجدت لحماية لبنان وكل اللبنانيين وهي دحرت الارهاب التكفيري والصهيوني الذي استهدف كل المكونات الوطنية وكان ولا يزال عدواً لكل البنانيين"، مشددا على "ضرورة التمسك بالقيم الدينية التي تدعو للمحافظة على الانسان والبيئة والعدالة الانسانية وتكافح الفساد والعدوان".
كما أكد الخطيب "ضرورة التعاون المشترك بين الاسلام والمسيحية لتعميم ثقافة الحوار والعمل المشترك لانقاذ البشرية من الظلم والجهل والفساد وترسيخ العيش المشترك وتحقيق الغد الافضل الذي يسود فيه السلام"، مطالبا "بالاسراع في تشكيل حكومة انقاذية تعالج الازمات التي يعاني منها اللبنانيون وتنهض بالاقتصاد الوطني وتحصن الوحدة الوطنية وترسخ العيش المشترك".
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