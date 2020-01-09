قوى الأمن: توقيف مروجي مخدرات في صربا وذوق مصبح ومطلوب للقضاء في الشياح

ذكرت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في إطار متابعته المستمرّة لتوقيف تجّار المخدرات ومروّجيها والمطلوبين للقضاء، وبعد توافر معلومات لديه عن مكان تواجد أحد المروّجين، تمكّن ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​، من توقيف المشتبه به في صربا، ويُدعى: "أ. ج." (مواليد عام 1968، لبناني)؛ وقد اعترف بنتيجة التحقيق معه بقيامه بترويج المخدرات على عدد كبير من الزبائن".

ولفتت في بلاغ، إلى أنّ "بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة، أَوقف المكتب المذكور أيضاً في ​ذوق مصبح​، مروّج مخدرات، ويُدعى: "أ. ر." (مواليد عام 1969، لبناني)، وضُبط بحوزته كميّة من مادتي ​حشيشة الكيف​ و​الماريجوانا​، 11 أنبوبًا بلاستيكيًّا تحتوي على بذور الماريجوانا و"فرامة" لمادّة الحشيش، وقد اعترف بترويج المخدرات وبخاصةٍ مادّة الحشيش".

وأوضحت المديرية أنّ "في الشياح/ ​عين الرمانة​، أوقف المكتب بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة المطلوب للقضاء: "أ. ح." (مواليد عام 1965، لبناني) بحقّه 8 مذكرات عدلية بجرائم مخدرات".