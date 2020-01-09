شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان خاربها.. تركيا تدفع 6 ملايين ليرة فوائد ديون كل ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية فى تقرير لها، أن الخزانة التركية قامت بسداد 53 مليار ليرة تركية فوائد في السنة، أي ما يعادل 6 ملايين ليرة فوائد فى كل ساعة، ونقلت عن وزارة الخزانة والمالية التركية قولها إن تركيا سددت ما يقرب من 2.5 مليار ليرة تركية من الديون الداخلية والخارجية خلال خمسة عشر عامًا الأخيرة.

وقال الصحفى الاقتصادى علاء الدين أكتاش: "بالتأكيد الجزء الخاص بالديون الخارجية يتم سداده بالدولار،وخلال 15 عامًا الأخيرة قمنا بسداد 110.5 مليارات دولار أمريكي ديونًا خارجية، و63 مليار دولار فوائد ديون".

ونقلت "زمان" عن أكتاش قوله :"الفترة التي تم سداد فيها هذا المبلغ ليست 15 عامًا كاملة، وإنما أغلبها تم خلال الأشهر العشرة الأولى فقط من العام الماضى. المدفوعات التي تمت في الفترة بين عامى 2005 و2019 تبلغ 1 مليار و689 مليار ليرة أموال رئيسية و794 مليار ليرة فوائد عن الدين".

وذكر أكتاش أن الأموال التي قامت الحكومة التركية بسدادها بعضها يمثل الودائع التي حصلت عليها الخزانة التركية، مشيرًا إلى أن الفوائد التي دفعتها الحكومة التركية عن هذه الودائع بلغت 793.6 مليارات ليرة تركية فى 15 عامًا الأخيرة، مشيرا إلى أن الخزانة التركية قامت بسداد 53 مليار ليرة تركية فوائد في السنة، أى 4.4 مليارات ليرة شهريًا، أى ما يعادل 147 مليون ليرة يوميًا، أى ما يعادل 6 ملايين ليرة فوائد فى كل ساعة.