شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس: حكومة "تميم" تتاجر بالبشر والعمالة الوافدة لا تحصل على مستحقاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط موقع "قطريليكس" - المتخصص فى نشر فضائح تنظيم الحمدين، الضوء على ممارسات تميم بن حمد وحكومة قطر ضد القطريين.

ونقل الموقع تفاصيل تحقيق فرنسى يشير إلى تورط الحكومة القطرية في انتهاكات وممارسات الاتجار بالبشر، عبر ما تفرضه من تعسف بحقوق العمال الأجانب، والامتناع عن سداد الرواتب.

وذكر قطريليكس أن التصريحات الحكومية المتتالية حول مساعي إنهاء ممارسات الاتجار بالبشر داخل أراضي قطر، ضمن مساعي الترويج لصورة إيجابية حولها كبلد منفتح على الحضارة الأوروبية لم يؤت ثماره بعد الكشف عن انتهاكات واسعة يتعرض لها العمال الوافدون في البلاد، في ظل استمرار ما تصفه التقارير بانتهاكات حقوقية وامتناع عن السداد، والذي يعد السبب الرئيسي لظروف العمل المستغلة.

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وقال قطريليكس، إن هناك تجربة مؤلمة للعمال الوافدين، بما في ذلك الإقامة في معسكرات معزولة وبائسة، وتحمل أيام عمل لمدة 16 ساعة، مع قيود الوصول إلى الهاتف الخلوي، ودفع أجور قليلة، أو مواجهة سرقة حتى الأجور، وقد فاقم الأمر تكاليف المعيشة التي لا يمكن تحملها وديون رسوم التوظيف.

واكد قطريليكس أن العمال فى قطر تعرضوا للتهديد بالعقوبات المالية القاسية أو حتى تعرضوا لها بالفعل جزاء على محاولة ترك وظائفهم، كما أنه لم تدفع 5 شركات في البلاد للموظفين رواتبهم، كما أنها تطبق ممارسات العمل القسري عليهم.

جدير بالذكر أن قطر استعانت بعدد كبير من العمالة الوافدة من أجل مساعدتها فى الاستعداد لتنظيم بطولة كأس العالم 2022 المنتظر إقامتها على أراضى الدوحة.