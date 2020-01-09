شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسماء المرشحة لعضوية المكتب التنفيذي لحزب الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح حزب الوفد برئاسة بهاء أبو شقة باب الترشح لانتخابات المكتب التنفيذي اليوم الخميس، وتقدم عدد من المرشحين لخوض الانتخابات منهم حسين منصور وعبد العزيز النحاس وخالد قنديل على منصب نائب رئيس الحزب، كما تقدم كل من طارق تهامى و أنور بهادر وكاظم فاضل وعباس حزين على منصب سكرتير عام مساعد حزب الوفد كما جمال شحاتة على منصب أمين صندوق مساعد لحزب الوفد، كذلك تقدم محمد الزاهد وصفوت عبد الحميد ومحمد الزاهد وأحمد جاويش على منصب عضو المكتب التنفيذي من الهيئة العليا.

ويغلق باب التقدم بأوراق الترشح على انتخابات المكتب التنفيذي يوم الإثنين المقبل.

ويتشكل المكتب التنفيذي من رئيس حزب الوفد والسكرتير العام وخمسة نواب لرئيس الحزب و6 سكرتارية مساعدة وأمين صندوق وأمين صندوق مساعد و4 أعضاء من داخل الهيئة العليا لحزب الوفد.

بدوره قال بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد،لليوم السابع أنه سيتم اجراء انتخابات للمكتب التنفيذي لحزب الوفد يوم الأربعاء المقبل ، وستكون انتخابات حرة ديمقراطية، تليق باسم حزب الوفد.

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وأضاف أبو شقة ،أنه كرئيس لحزب الوفد سيقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، ولن ينحاز لمرشح دون آخر.

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قد أصدر قرارًا بتعيين النائب البرلماني بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساعدًا لرئيس الحزب لشئون المحليات.

وفقا لبيان صادر عن حزب الوفد، أعرب النويشي عن سعادته بقرار رئيس حزب الوفد، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدًا من الحراك السياسي للحزب في الشارع المصري وأن الحزب سيخوض الاستحقاقات السياسية المستقبلية بشكل قوي.

وأكد " النويشي" أن حزب الوفد يمتلك قاعدة شعبية كبيرة في كل ربوع مصر بالإضافة إلى أنه يمتلك كوادر سياسية مدربة قادرة على خوض المنافسة بقوة في كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة