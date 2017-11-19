فيديو - لأول مرة.. شيرين رضا تجسد "مريم العذراء" في كليب

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في سابقة هي الأولى من نوعها فاجأت الفنانة الجمهور بتجسيدها لشخصية السيدة مريم العذراء على الشاشة من خلال فيديو كليب دعائي لرواية ، للكاتب أحمد مراد والذي سلك طريقا جديدا في الدعاية لروايته سابقة الذكر من خلال تصوير فيديو كليب للترويج لها.
المفاجأة تمثلت في أن شيرين رضا جسدت السيدة مريم العذراء، وهو ما أدهش البعض من المعلقين على الفيديو والصورة المنشورة، حيث إنها المرة الأولى التي تجرؤ فيها ممثلة مصرية على تجسيد السيدة العذراء.
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الجدير بالذكر أن الأغنية الدعائية لراوية "موسم صيد الغزلان" من كلمات آمار مصطفى وألحان هاني الدقاق ومحمد الفرا، ومن إخراج أحمد رشيد.
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