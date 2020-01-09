بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:
أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم بالطريق الصحراوي، أمام وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
ووقع الحادث نتيجة تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي عند الكيلو 98 في اتجاه الإسكندرية، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون المركزي، لتلقي العلاج .
والمصابون هم "فالريا جيرنجي، 37 سنة، سويسرية الجنسية، ومارينا مودلي، 56 سنة، إيطالية الجنسية، ويارا محمد محسن، 36 سنة، وأيمن إسماعيل حمزة 52 سنة، مرشد سياحي، ومصطفى السيد عبد الحميد، 29 سنة.
حرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إزالة آثار الحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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