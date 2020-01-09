موظف يهدد بالانتحار من أعلى البنك الزراعي بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: هدد موظف بالانتحار قفزا من أعلى بنك التنمية والائتمان الزراعي بمنطقة الدقي، اليوم الخميس. تلقى قسم شرطة الدقي بلاغًا من شرطة النجدة بأن أحد الأشخاص اعتلى مقر البنك مهددا بالانتحار. دفع مساعد مدير أمن الجيزة لفرقة الوسط بقوة أمنية من قسم الدقي إلى محل البلاغ للوقوف على ملابساتها كاملة.

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