تتزعمهم سيدة.. المشدد 15 عامًا لعصابة سرقة "التوك توك" بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الخميس، بمعاقبة 6 أشخاص، حضوريًا لخمسة منهم، وغيابيًا للسادس، بالسجن المشدد 15 عامًا، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة "التوك توك" بمركز الرياض، ومصادرة السلاحين الأبيضين "سكينين" وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين محمد الشرنوبي، ويوسف عدلي، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 7364 لسنة 2019، جنايات مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 1387 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال كل من "إكرام أ.م"، 27 سنة، ربة منزل، و"سعد إ.م.أ"، 20 سنة، عامل، ومحمد.ن.م"، 20 سنة، طالب، و"أبو الفتوح.ف.م"، 31 سنة، حداد، و"فضل الله.ب.م"، هارب، و"تامر.س.ف"، 39 سنة، صاحب معرض مركبات بخارية "توك توك"، للجنايات، لشروعهم في سرقة دراجة نارية بالإكراه، وقتل قائدها.