محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
قررت نيابة قليوب، اليوم الخميس، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل سائق توك توك، وسرقته، وإلقاء جثته بالطريق الحر ببنها، كما أمرت النيابة العامة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.
واعترف المتهمين في وقت سابق بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، وأنهما استقلا مركبة "التوك توك" مع المجني عليه بزعم توصيلهما لاصطحاب أحد أصدقائهما، وأثناء سيرهم خنقاه بشال يرتديه فأوديا بحياته.
كانت هذه تفاصيل خبر حبس متهمين قتلا سائق توك توك وألقيا جثته بطريق بنها الحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.