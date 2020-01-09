حبس متهمين قتلا سائق توك توك وألقيا جثته بطريق بنها الحر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

قررت نيابة قليوب، اليوم الخميس، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل سائق توك توك، وسرقته، وإلقاء جثته بالطريق الحر ببنها، كما أمرت النيابة العامة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

واعترف المتهمين في وقت سابق بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، وأنهما استقلا مركبة "التوك توك" مع المجني عليه بزعم توصيلهما لاصطحاب أحد أصدقائهما، وأثناء سيرهم خنقاه بشال يرتديه فأوديا بحياته.