شكري: سلمت الرئيس الجزائري دعوة من السيسي لزيارة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- أ ش أ:

قال سامح شكري وزير الخارجية انه سلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة من الرئيس عبد الفتاحالسيسي تتضمن دعوة الرئيس تبون لزيارة القاهرة.

وأضاف شكري في تصريحات للصحفيين عقب لقائه بالرئيس تبون اليوم بقصر المرادية انه نقل للرئيس تبون تحيات الرئيس السيسي وتهنئته بانتخابه رئيسا للجزائر.

وأوضح أان الرسالة تضمنت تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها قدما للأمام في شتى المجالات.

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وأشار إلى انه تم التطرق إلى أهمية العمل المشترك على الصعيد الإقليمي في ضوء تطابق وجهات النظر بين البلدين والتحديات المشتركة،كما تم التطرق للملف الليبي باعتباره احد اهم التحديات المشتركة التي تواجه البلدين.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على وقف الصراع ونزيف الدم الليبي والوصول لتسوية سياسية تجمع الفرقاء ، كما اتفق الجانبان على رفض التدخل الأجنبي في ليبيا والعمل على منع أي أطراف اجنبية من التدخل بما يعقد الأزمة.

وأشاد الوزير شكري بإنجاز الجزائر لاستحقاقاتها السياسية وانتخاب الرئيس تبون، كما اشاد بالإدارة الحكيمة للفترة السابقة بالجزائر.

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