روسيا تعول على تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب

قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف ، إن بلاده تعول على تعزيز شراكتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف سيرومولوتوف في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس:"أن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لم يتوقف أبدًا على الرغم من العلاقات السيئة في الفترة الأخيرة"،

مشيرًا إلى أن الأجهزة الخاصة الروسية والأمريكية تساعد بعضها البعض في الحرب ضد الإرهابيين.وتابع قائلا:" ليس سرا أنه منذ عام تقريبا بالضبط تم إطلاق الحوار الروسي الأمريكي حول مكافحة الإرهاب، والذي يتم على مستوى نواب وزراء الخارجية ومستوى الخبراء من الإدارات المعنية"، مؤكدا أن الاتصالات المكثفة تجعل من الممكن تبادل تقييمات التهديد بانتظام في روسيا والولايات المتحدة وفي مناطق أخرى من العالم والاتفاق على خطوات عملية مشتركة لمنع خطر الإرهاب .وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده تعول على تعزيز الشراكة مع واشنطن في مكافحة الإرهاب لأنه أمر بالغ الأهمية من وجهة نظر الأمن العالمي وحماية حياة الجميع.