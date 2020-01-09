إصابة 20 شخصا في هجوم على قاعدة عسكرية في مالي

أعلن "أوليفيير سالجادو" المتحدث الرسمي باسم منظمة الامم المتحدة إصابة 20 شخصاً بينهم 18 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومدنيين اثنين في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية لقوات المنظمة الدولية وفرنسا ومالي.
ستة من أفراد حفظ السلام أصيبوا بجروح خطيرة في الهجوم على القاعدة في بلدة "تيساليت" بإقليم "كيدال" بالقرب من الحدود الجزائرية.
وقال "سالجادو" - حسبما ذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الخميس - إن
الجدير بالذكر، أن مالي شهدت تفجيراً مميتاً إبريل 2019 ، استهدف قافلة مركبات تابعة لقوات حفظالسلام الأممية، وأسفر عن مقتل جندي حفظ سلام من مصر وإصابة أربعة آخرين، محذراً من أن الحادثة "قد تمثل جريمة حرب" حسب القانون الدولي.
وفي السياق ذاته عبوة ناسفة بدائية الصنع على جانب الطريق قد استهدفت قافلة لحفظ السلام لتحقيق الاستقرار في مالي بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو. وقد كانت المركبات في طريقها بين دوينتزا وبوني في منطقة موبتي.
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