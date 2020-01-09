السفير المصري في المنامة مع وزير الصناعة البحريني يبحث تعزيز التعاون

بحث وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، خلال استقباله سفير مصر الجديد لدى المملكة، ياسر محمد الشعبان؛ بمناسبة تعيينه سفيرًا لبلاده، تعزير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا العمانية"،
أعرب الزياني عن تمنياته الصادقة للسفير الجديد بالتوفيق في المهمة الدبلوماسية، متطلعًا إلى تعميق التعاون بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى استعداد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتقديم السبل كافة التي تسهم بتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين والارتقاء بها إلى الأمام.
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