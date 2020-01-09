الكويت تدين انفجارًا وقع قرب البرلمان الصومالي

أدانت الكويت واستنكرت بشدة، الانفجار الذي وقع بالقرب من البرلمان الصومالي بالعاصمة مقديشو، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الصباح، إلى الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد فرماجو، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.
جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر
أكد أمير الكويت، في البرقية، أن هذا العمل الإجرامي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، يتنافى مع الشرائع والقيم الإنسانية كافة.
كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس الصومالي.
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