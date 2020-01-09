الملك سلمان يؤكد وقوف المملكة إلى جانب إستراليا في مواجهة حرائق الغابات

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقوف المملكة إلى جانب إستراليا في الظروف الصعبة لمواجهة حرائق الغابات التي تشهدها حاليًا، واستعداد المملكة لتقديم المساعدة الممكنة لتجاوزإستراليا هذه الكارثة.
ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين خادم الحرمين الشريفين ورئيس وزراء إستراليا سكوت موريسون.
وأعرب الملك سلمان- خلال الاتصال- عن تعازيه لموريسون ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، ومشاركة المملكة وشعبها، للشعب الإسترالي مشاعر الألم نتيجة هذه الكارثة.
من جانبه، أعرب موريسون عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، وللشعب السعودي على مشاعرهم الصادقة تجاه إستراليا وشعبها.
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