اخبار العالم

الملك سلمان يؤكد وقوف المملكة إلى جانب إستراليا في مواجهة حرائق الغابات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقوف المملكة إلى جانب إستراليا في الظروف الصعبة لمواجهة حرائق الغابات التي تشهدها حاليًا، واستعداد المملكة لتقديم المساعدة الممكنة لتجاوز

إستراليا هذه الكارثة.


 ذكرت وكالة الأنباء (واس) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين خادم الحرمين الشريفين ورئيس وزراء إستراليا سكوت موريسون.


وأعرب الملك سلمان- خلال الاتصال- عن تعازيه لموريسون ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، ومشاركة المملكة وشعبها، للشعب الإسترالي مشاعر الألم نتيجة هذه الكارثة.


 من جانبه، أعرب موريسون عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، وللشعب السعودي على مشاعرهم الصادقة تجاه إستراليا وشعبها.
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يؤكد وقوف المملكة إلى جانب إستراليا في مواجهة حرائق الغابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا