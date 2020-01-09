إصابة 18 جنديا من قوات حفظ السلام بهجوم في مالي

أصيب 18 عنصرا من جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة ومدنيان اثنان في هجوم بقذائف الهاون استهدف معسكرا للجيش في شمال شرق مالي الذي يشهد أعمال عنف تنفذها جماعات إرهابية.

وتشير "الحصيلة الأولية" إلى إصابة 18 من القبعات الزرق ومدنيين اثنين، وفق ما أفاد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" أوليفيي سالغادو.

وورد، في تقرير داخلي للأمم المتحدة، أن 15 قذيفة هاون سقطت "داخل وفي محيط" معسكر "تيساليت" في منطقة كيدال. ووفق التقرير نفسه، لجأ طاقم المعسكر الى حامية.

ويستضيف "المعسكر الكبير" في "تيساليت" كتيبة تشادية تابعة للأمم المتحدة، وقوات فرنسية تتبع عملية "برخان" وعسكريين ماليين.

وأصيب المدنيان، وهما ماليان، في القسم الفرنسي من المعسكر، وفق الوثيقة الداخلية للأمم المتحدة.

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