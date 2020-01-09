البرلمان العربي يعقد جلسته العامة الأربعاء المقبل بالقاهرة

يعقد البرلمان العربي جلسته العامة الثانية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، الأربعاء المقبل، في القاهرة برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان . وأفاد البرلمان العربي، اليوم الخميس، بأن الجلسة ستناقش تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية.

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