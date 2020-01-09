بوتين يشرف على تجربة صاروخ أسرع من الصوت قرب القرم

ذكرت وكالة تاس للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشرف على تدريبات عسكرية بالقرب من القرم، اليوم الخميس، شملت إطلاق الصاروخ كينجال الأسرع من الصوت.

ونشرت روسيا أول صواريخها التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ولها قدرات نووية في نهاية ديسمبر .