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خادم الحرمين يبدي استعداد المملكة لمساعدة أستراليا لتجاوز كارثة حرائق الغابات

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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وقوف المملكة العربية إلى جانب أستراليا في مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها جراء حرائق الغابات التي تشهدها حالياً، وأبدى استعدادها لتقديم المساعدة الممكنة لتجاوز أستراليا هذه الكارثة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الخميس، مع سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا عن تعازيه لأستراليا و أسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً مشاركة المملكة وشعبها شعب أستراليا مشاعر الألم نتيجة هذه الكارثة.

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