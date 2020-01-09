إصابة 20 شخصاً في هجوم على قاعدة للأمم المتحدة شمال مالي

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن 20 شخصاً أصيبوا، اليوم الخميس، في شمال مالي بينهم 18 من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية لقوات المنظمة الدولية وفرنسا ومالي.
وقال المتحدث أوليفييه سالجادو إن ستة من أفراد حفظ السلام أصيبوا بجروح خطيرة في الهجوم على القاعدة في بلدة تيساليت بإقليم كيدال.
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