واشنطن لمجلس الأمن: قتل سليماني دفاع عن النفس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 يناير 2020 04:15 مساءً - برّرت واشنطن في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي الأربعاء بأن قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني كان دفاعا عن النفس، وتوعدت باتخاذ إجراء جديد “إذا اقتضت الضرورة” لحماية جنودها ومصالحها.

وقالت أيضا السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة كيلي كرافت في الرسالة إن واشنطن “مستعدة للدخول دون شروط مسبقة في مفاوضات جادة مع إيران لمنع تعريض السلام والأمن الدوليين لمزيد من الخطر أو للحيلولة دون حدوث تصعيد من جانب النظام الإيراني”.

وكتبت كرافت في الرسالة إن قتل سليماني في بغداد يوم الجمعة كان مبررا بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مضيفة “الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية في المنطقة إذا اقتضت الضرورة لمواصلة حماية جنودها ومصالحها”.

والدول مطالبة بموجب المادة 51 بأن “تبلغ فورا” مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بأي إجراءات تتخذ لدى ممارسة حق الدفاع عن النفس. واستخدمت الولايات المتحدة المادة 51 في تبرير اتخاذ إجراء في سوريا ضد مقاتلي داعش عام 2014.

فيما دافع الرئيس الأميركي عن قتل قائد فيلق القدس، في خطاب إلى الأمة الإربعاء من البيت الأبيض، قائلا بأن سليماني الذي يعتبر بطلا قوميا في ايران، هو “أكبر ارهابي في العالم … وكان يجب قتله قبل فترة طويلة”.

ورغم حدة تصريحاته، إلا أن الرئيس الأميركي اختار التهدئة مع إيران بإعلانه أنّ طهران “تخفّف على ما يبدو من حدّة موقفها” بعد الضربات الصاروخية التي شنّتها على قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود أميركيون لم يصب أي منهم بأذى مشيرا إلى أن واشنطن لا ترغب في استخدام القوة العسكرية ضد إيران، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيفرض مزيدا من العقوبات على إيران.

وفي خطابه، أكّد ترامب أنّه “لم يصب أي أميركي بأذى” في الضربة التي شنّتها إيران بصواريخ بالستية فجر الأربعاء على قاعدتين عسكريتين في العراق وأثارت مخاوف من احتمال اندلاع حرب بين واشنطن وطهران.

وقال “يبدو أن ايران تخفف من حدة موقفها وهو أمر جيد لجميع الأطراف المعنيين وللعالم. لم نخسر أي أرواح أميركية أو عراقية”.

من جهته أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أنّ الولايات المتحدة تلقت معلومات استخبارية “مشجّعة” تفيد بأن إيران أمرت الميليشيات الموالية لها بعدم استهداف المصالح الأميركية.

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وردّاً على سؤال عمّا إذا كان متخوّفاً من هجمات قد تنفّذها ميليشيات تابعة لإيران قال بنس في مقابلة مع شبكة “سي بي اس” الأميركية “بصراحة، نحن نتلقّى بعض المعلومات الاستخبارية المشجّعة بأنّ إيران ترسل رسائل إلى تلك الميليشيات ذاتها لعدم استهداف أهداف أو مدنيين أميركيين، ونأمل أن يستمر صدى هذه الرسالة بالتردّد”.

وتتوافق تصريحات ترامب مع تصريحات المسؤولين الأميركيين بشأن قتل سليماني، الذي قالت واشنطن إنه متورط في الهجمات الأخيرة التي استهدفت المصالح الأميركية في العراق وآخرها السفارة في بغداد، وأن قتله كان دفاعا عن النفس.

من جهته، أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أنّه باغتيال سليماني، فإنّ الولايات المتحدة “استعادت مستوى من الردع” بمواجهة إيران.

وقال إسبر للصحافيين إنّه “بالضربات التي نفّذناها ضدّ كتائب حزب الله في أواخر ديسمبر ثم بعمليتنا ضدّ سليماني، أعتقد أننا استعدنا مستوى من الردع معهم”، مضيفاً “لكنّنا سنرى. المستقبل سيخبرنا”.

لكنّ الوزير لم يستبعد أن تشنّ ميليشيات شيعية، “سواء أكانت تقودها إيران مباشرة أم لا”، مزيدا من الهجمات ضدّ القوات الأميركية في العراق.

وأكّد إسبر أنّه سيتعين على القوات الأميركية “الردّ بحزم لضمان الحفاظ على هذا المستوى من الردع”.

بالمقابل بدا رئيس هيئة الأركان الأميركية، الجنرال مارك ميلي، أكثر تحفّظاً من إسبر بشأن الأثر الرادع لاغتيال سليماني.

وقال الجنرال ميلي “أعتقد أنّه من السابق لأوانه قول ذلك”، مشيراً إلى أنّ الصواريخ البالستية التي أطلقتها إيران على قواعد يتمركز فيها جنود أميركيون في العراق كان قصفاً “هدفه القتل”.

وأوضح رئيس الأركان الأميركي أنّ طهران أطلقت 16 صاروخاً بالستياً من ثلاثة مواقع في إيران، أصاب 11 صاروخاً منها القاعدة الجوية في عين الأسد (غرب) وصاروخ واحد قاعدة حرير في أربيل (شمال)، في حين فشلت الصواريخ الأربعة المتبقية.

وأضاف الجنرال ميلي “أعتقد أن هدفها كان التسبّب بأضرار هيكلية، وتدمير مركبات ومعدات وطائرات، والقتل”.