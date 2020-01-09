كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لبدء العمل بشأن البريكست الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لبدء العمل الأسبوع المقبل بشأن تفويضه للمحادثات مع بريطانيا حول العلاقات الاقتصادية وغيرها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لما اوردته وكالة رويترز.

وأضاف بلينكوفيتش، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر: "نحن مستعدون لبدء العمل الأسبوع المقبل بشأن إطار التفاوض للعلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأوضح في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل: "سنحاول التركيز على المنهجية الصحيحة... لاستكمال المهمة لصالح الطرفين".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جونسون إن التصويت المتوقع في وقت لاحق من اليوم للموافقة على القوانين اللازمة لتنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون خطوة إيجابية هامة نحو التزام رئيس الوزراء بوريس جونسون بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من المتوقع أن يقر البرلمان التشريع في تصويت في حوالي الساعة 1700 بتوقيت جرينتش. سيتوجه التشريع، الذي يحدد شروط انتقال البلاد من الاتحاد الأوروبي، إلى المجلس الأعلى في البرلمان ومن المتوقع أن يتم إقراره في الوقت المناسب للسماح لبريطانيا بالمغادرة في 31 يناير.

