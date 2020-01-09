كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب قلب تونس: النهضة تسعى للاستحواذ على الحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إعلامية، كشفت أن حركة النهضة التونسية تريد الاستحواذ على الحكم في البلاد.

وأفادت التقارير الإعلامية، نقلًا عن رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، قال إن حركة النهضة حصلت على رئاسة البرلمان التونسي واختارت رئيس الحكومة المكلف وتريد أن يكون نصيبها من الحكومة ثمانين بالمئة.

وأضاف: "لا يوجد أي خلاف بينه وبين النهضة، لكن الحزب الأخواني استغل الفرصة للاستحواذ على كل شيء".

وكان القروي، قد التقى رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي صباح الخميس، لإجراء مباحثات أخيرة بين الرجلين قبل يوم من التصويت على الحكومة في البرلمان غدا الجمعة.

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وينتظر أن يصدر حزب قلب تونس بيانا في وقت لاحق، عقب اجتماع مكتبه السياسي، لتوضيح موقفه النهائي من الحكومة.

وقال رئيس حزب قلب تونس إنه ترفع عن العداوة بينه وبين الشاهد من أجل توحيد جهود الأحزاب الوسطية لتحقيق التوازن مع حركة النهضة.

وأعلن القروي بعد لقائه بالشاهد، على وجود ما هو مشترك ويقوم على مراعاة المصلحة الوطنية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.