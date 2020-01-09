كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجددًا.. الجزائر ترفض الغزو التركي في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت السلطات الجزائرية، مجددًا التدخل العسكري التركي في ليبيا، وطالبت باحترام حظر دخول الأسلحة إلى البلاد.

وكان وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، قد أكد في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، إن بلاده تدعم الحل السياسي والسلمي في ليبيا، وتصر على احترام حظر تزويد ليبيا بالأسلحة.

ودعا وزير الخارجية الجزائري، إلى "مفاوضات بين الليبيين في إطار احترام القانون الدولي وبدعم من المجتمع الدولي".

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وتناولت محادثات دي مايو، مع بوقادوم، الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي وقت لاحق من الخميس، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دي مايو.