كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال قوي يضرب العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت المنظمة العلمية المستقلة للزلازل "emsc-csem"، بأن زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب محافظتي أربيل والسليمانية شمال شرقي العراق، من مركز على عمق 7.67 كم تحت الأرض قريب من الحدود الإيرانية.

وكتبت المنظمة، تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أوضحت فيها موقع مركز الحركة الزلزالية على خريطة العراق.

وحدث الزلزال، في الساعة 10:51:58 من صباح اليوم الخميس 9 يناير، ولا أنباء عن أي خسائر أو ضحايا حتى الآن.

وقال موقع "جماعة الخط الأخضر البيئية" المختص في رصد آخر التطورات والأحداث والكوارث والمعلومات البيئية، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر أوضح فيها بأن الزلزال يبعد مسافة 641 كم عن الحدود الكويتية.

وبحسب وكالة سبوتنيك، يعد هذا الزلزال هو الأول في هذا العام في العراق، ويعود آخر زلزال إلى تاريخ 11 مايو آيار، عندما أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل أن هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، كانت قد ضربت منطقة قريبة من السليمانية أيضا شمال شرقي العراق.