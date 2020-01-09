كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. التحالف الدولي ضد داعش يعلق الأنشطة العسكرية في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، اليوم الخميس، تعليق الأنشطة العسكرية في العراق للتركيز على حماية القواعد العراقية التي تستضيف أفراد التحالف.

وقال التحالف الدولي، في بيان صحفي، إن الأنشطة ستركز على تدريب الشركاء ودعم عملياتهم ضد داعش، مشيرًا إلى أن المصالح المشتركة لجميع الشركاء هو مواصلة قتال عناصر التنظيم.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قد أعلنت أمس الأربعاء، أن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ باليستية من داخل إيران تجاه قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

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وبحسب المتحدث باسم "البنتاجون" جوناثان هوفمان، استهدفت الصواريخ قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف بقيادة واشنطن.

وعلق ترامب، على الضربات الصاروخية الإيرانية على منشأتين عسكريتين بالعراق، في تغريدة على تويتر "كل شيء على ما يرام! لقد أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. تقييم الخسائر والأضرار جارٍ الآن. حتى الآن كل شيء على ما يرام".