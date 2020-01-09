كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القضاء اللبناني: لن نستجوب غصن مجددًا قبل الحصول على ملفه من اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مصدر أن القضاء اللبناني لن يستجوب رجل الأعمال كارلوس غصن، مجددًا قبل الحصول على ملفه من اليابان.

وبحسب وكالة فرانس برس، قال المصدر القضائي، إن "رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد موريس أبو زيدان، بدأ عند العاشرة صباحا (08,00 ت غ) الاستماع إلى رجل الأعمال كارلوس غصن، حول مضمون النشرة الحمراء الصادرة بحقه".

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وفي الشهر الماضي، هرب كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان، (65 عاما) من اليابان إلى لبنان، بينما كان ينتظر محاكمته بتهم عدة.

ومن جانبها اعتبرت السلطات اللبنانية، أن رجل الأعمال، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية دخل لبنان بصورة "شرعية". وهو استخدم جواز سفر فرنسي وبطاقة هويته اللبنانية.