كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقيع اتفاق التجارة بين أمريكا الصين الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة التجارة اليوم الخميس إن نائب رئيس الوزراء الصيني ورئيس فريق التفاوض في المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين سيوقع اتفاق "المرحلة واحد" في واشنطن الأسبوع القادم ،وسيزور واشنطن في الفترة من 13 إلى 15 يناير كانون الثاني.

ومن المتوقع أن يؤدي اتفاق المرحلة واحد الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي إلى خفض رسوم جمركية وزيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية والصناعية والطاقة من الولايات المتحدة بينما سيعالج بعض النزاعات بشأن حقوق الملكية الفكرية.